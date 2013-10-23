الشرطة التركية تفرق مظاهرات طلابية في 3 مدن

نظمت ما يسمى «مجموعة التضامن مع جامعة الشرق الأوسط التقنية» تظاهرتين في شارع «استقلال» وميدان «تقسيم» بوسط إسطنبول شمال غربي تركيا، لدعم طلبة الجامعة في معارضتهم تنفيذ بلدية أنقرة مشروع شق طريق بوسط الحرم الجامعي بعد اقتلاع 5000 شجرة.وذكرت محطة «إن.تي.في» الإخبارية التركية، الأربعاء، أن قوات الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين المناهضين للمشروع، ولسياسة حكومة العدالة والتنمية، التي تقف إلى جانب تنفيذ المشروع، واستمرت المطاردة وسط شارع «استقلال»، واعتقلت 11 شخصا، بالإضافة إلى 17 آخرين في ميدان «تقسيم».من جانب آخر نظمت مجموعة من المواطنين مسيرة، مساء الثلاثاء، بوسط أزمير بغربي تركيا، احتجاجا على سياسة بلدية أنقرة، وتضامنا مع طلبة جامعة الشرق الأوسط التقنية، واستمرت المسيرة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.وفي إسكيشهير بوسط الأناضول نظمت مسيرة مشابهة رفعت شعارات «المقاومة والتحدي في كل مكان»، واستمرت هي الأخرى حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.إعلان - Ads إعلان - Ads