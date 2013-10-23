«أردوغان» مبررا خيار شراء صواريخ من الصين: بكين قدمت أفضل الشروط

برر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، اختيار شركة صينية لتجهيز تركيا بصواريخ بعيدة المدى في قرار أثار استياء الولايات المتحدة والحلف الأطلنطي، مؤكدا في الوقت نفسه الإعلان قريبا عن قرار نهائي بهذا الصدد . وقال «أردوغان» متحدثا إلى الصحفيين في أنقرة إن «الصين تقدم في الوقت الحاضر أفضل الشروط»، مشيرا إلى أن الشركة الصينية تتعهد بانتاج مشترك مع تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلنطي، وهو شرط لا بد منه بنظر بلاده . وأوضح «أردوغان» أن السلطات الصينية والتركية تخوض حاليا مناقشات معمقة لتوقيع اتفاق محتمل سيقر هذا المشروع المقدر بثلاثة مليارات دولار . وحرص على التأكيد على أن لجنة يشارك فيها مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع ستتخذ «قرارا نهائيا» في تاريخ غير محدد بعد للبت في أي اتفاق . وكانت السلطات التركية أعلنت الشهر الماضي بدء مفاوضات مع شركة تشاينا بريسيجن ماشينري أمبورت أكسبورت كوربوريشن، الشركة الوطنية المصنعة للصواريخ «هونجكي» أو «أتش كيو-9 سام»، بعدما كانت أنقرة قدمت عروضا في عام 2009 لشراء 12 بطارية صواريخ . وتعتزم تركيا تعزيز حمايتها ضد هجمات جوية وصاروخية وتنويع مصادرها للتجهيزات والبحث عن شركاء لمشروع إنتاج مشترك للأسلحة .

شبكةعيونالإخبارية

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