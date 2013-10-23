7 إطلالات أخاذة في حفل Hollywood Film Awards

ظهرت نجمات هوليوود متألقات كعادتهنّ، ليلة البارحة، على السجّادة الحمراء لحفلة Hollywood Film Awards التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكيّة. وقد لفتتنا 7 إطلالات ـ تحديداً ـ أردنا أن نعرضها عليك لتستوحي منها ما يتناسب مع "ستايلك".
• Jane Fonda ببدلة أنيقة من ريم عكرا
اختارت النجمة أن تضيف بريق الألماس إلى إطلالتها بحزام وعقد لامعين، بالإضافة إلى حقيبة سهرة مرصّعة بكريستالات الشوارفسكي.
• Amy Adams بفستان من Antonio Berardi.
بدت إطلالة Amy Adams عصريّة وأنيقة بتنسيقها مع حذاء أبيض من نفس لون الفستان.
• Sandra Bullock بفستان من Dsquared²
كانت إطلالة Sandra Bullock في قمّة النعومة بفستان أسود قصير، وبتفاصيل جميلة على الصدر.
• Julia Roberts بفستان من إيلي صعب
يبدو أنّ Julia Roberts تسعى إلى تغيير الفكرة المتداولة عنها بأنّها لا ترتدي إلا الأسود. فبعد أن شاهدناها بفستان أحمر من Dolce & Gabbana منذ وقت قريب، ها هي تعود من جديد في إطلالة متجدّدة، عمادها فستان مورّد، حمل لمسات المصمّم إيلي صعب.
• Juliette Lewis بفستان من Monique Lhuillier
أعجبنا بالطبعات الجميلة التي زيّنت إطلالة Juliette Lewis ومكياجها الناعم المتناسب مع اللوك.
• Olivia Munn بفستان من Dolce & Gabbana
بدت النجمة متألقة بطبعة جلد النمر الخضراء. ولكننا لم نكن أكبر المعجبين بلون الحقيبة الرماديّ الذي اختارته.
• Lupita Nyong'o بفستان من J Mendel
كان اللون الأصفر خياراً رائعاً للممثلة السمراء الجميلة Lupita Nyong'o. وقد أعجبنا بالطريقة التي نسّقته بها مع أحمر شفاه بلون برتقاليّ وأقراط ماسيّة ناعمة.