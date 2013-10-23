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7 إطلالات أخاذة في حفل Hollywood Film Awards

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7 إطلالات أخاذة في حفل Hollywood Film Awards 7 إطلالات أخاذة في حفل Hollywood Film Awards

ظهرت نجمات هوليوود متألقات كعادتهنّ، ليلة البارحة، على السجّادة الحمراء لحفلة Hollywood Film Awards التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكيّة. وقد لفتتنا 7 إطلالات ـ تحديداً ـ أردنا أن نعرضها عليك لتستوحي منها ما يتناسب مع "ستايلك".

• Jane Fonda ببدلة أنيقة من ريم عكرا
اختارت النجمة أن تضيف بريق الألماس إلى إطلالتها بحزام وعقد لامعين، بالإضافة إلى حقيبة سهرة مرصّعة بكريستالات الشوارفسكي.
• Amy Adams بفستان من Antonio Berardi.
بدت إطلالة Amy Adams عصريّة وأنيقة بتنسيقها مع حذاء أبيض من نفس لون الفستان.
Sandra Bullock بفستان من Dsquared²
كانت إطلالة Sandra Bullock في قمّة النعومة بفستان أسود قصير، وبتفاصيل جميلة على الصدر.
Julia Roberts بفستان من إيلي صعب
يبدو أنّ Julia Roberts تسعى إلى تغيير الفكرة المتداولة عنها بأنّها لا ترتدي إلا الأسود. فبعد أن شاهدناها بفستان أحمر من Dolce & Gabbana منذ وقت قريب، ها هي تعود من جديد في إطلالة متجدّدة، عمادها فستان مورّد، حمل لمسات المصمّم إيلي صعب.
• Juliette Lewis بفستان من Monique Lhuillier
أعجبنا بالطبعات الجميلة التي زيّنت إطلالة Juliette Lewis ومكياجها الناعم المتناسب مع اللوك.
• Olivia Munn بفستان من Dolce & Gabbana
بدت النجمة متألقة بطبعة جلد النمر الخضراء. ولكننا لم نكن أكبر المعجبين بلون الحقيبة الرماديّ الذي اختارته.
• Lupita Nyong'o بفستان من J Mendel
كان اللون الأصفر خياراً رائعاً للممثلة السمراء الجميلة Lupita Nyong'o. وقد أعجبنا بالطريقة التي نسّقته بها مع أحمر شفاه بلون برتقاليّ وأقراط ماسيّة ناعمة.

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سيدتي