أناقة تصاميم زهير مراد تضيء مدينة دبي

زار المصمّم اللبناني الشهير زهير مراد "ساكس فيفث أفينو"، في "مول برجمان"، في دبي، حيث عرض مجموعة ربيع وصيف 2014.

أضاءت المجموعة بتفاصيلها المتقنة وتصاميمها الجذّابة منصّة العرض، وتميّزت بالرقي والأنوثة؛ وهو ما تبحث عنه كلّ سيّدة في تصاميم زهير مراد.

تدرّجت ألوان المصمّم المعتادة كالأبيض، والأسود، والأحمر والذهبيّ، فيما لفتتنا نعومة بعض التصاميم التي حملت طابعاً رومانسيّاً، ركّز على الحلم، وعلى نعومة لم نعتدها من المصمّم، وإن أحسن تصويرها، بكلّ تأكيد.

لا يُمكن أن تغيب هذه التصاميم عن احتفالات السجادة الحمراء عربيّاً وعالميّاً، إذ تتنافس النجمات، مثل هيفاء وهبي، و مايا دياب، وجينيفر لوبيز، و نجوى كرم، على الظهور بإبداعات زهير مراد دائماً.

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