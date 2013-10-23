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رئيس فرنسا يبحث آثار ضريبة الـ75% على نجوم الدوري الغاضبين.. وفالكاو ينتظر

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رئيس فرنسا يبحث آثار ضريبة الـ75% على نجوم الدوري الغاضبين.. وفالكاو ينتظر رئيس فرنسا يبحث آثار ضريبة الـ75% على نجوم الدوري الغاضبين.. وفالكاو ينتظر

باريس، (إفي): أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم أن رئيس البلاد فرانسوا أولاند سيستقبل الاثنين المقبل ممثلين عنه لبحث المشكلات المالية التي تواجه الاتحاد.

يأتي الإعلان قبيل إجراء اتحاد الأندية المحترفة في كرة القدم الفرنسية اجتماعا لتحديد ما إذا كان سيدعو لإضراب في دوري القسم الأول والثاني احتجاجا على فرض ضرائب تصل إلى 75% على اللاعبين الذين يجنون أرباحا تتجاوز مليون يورو.

ومن المنتظر أن "يستهدف لقاء الاثنين بحث الوضع الاقتصادي للقطاع وسبل زيادة فرص العمل من أجل مستقبل كرة القدم الفرنسية"، بمبادرة من رئيس الاتحاد نويل لوجريه.

ومن المحتمل أن يتم التصديق غدا الخميس على الإضراب في الجمعية العامة لاتحاد الأندية المحترفة لكرة القدم الفرنسية، وهو الإضراب المقرر له نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى والجولة الـ12 من دوري الدرجة الثانية.

وكانت بعض أندية كرة القدم قد احتجت على الضريبة الجديدة، على اعتبار أنها ستجعل وضع المنافسات الكروية المحلية يتأزم نظرا لأن كبار اللاعبين سيتوجهون إلى الخارج لكي لا يتحملوا هذه الضريبة الكبيرة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن راداميل فالكاو نجم موناكو يرغب في الرحيل عن فرنسا في حال تطبيق الضريبة كون راتبه سينخفض بشكل يلغي الإغراء الذي دفعه لارتداء القميص الأحمر والأبيض.

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