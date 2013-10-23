22 ألف جنيه من المحافظة ومديرية التعليم لضحية ومصابي حادث الكورنيش بدمنهور

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 31 دقيقة

قرر اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفاة و2000 جنيه لكل مصابة، في الحادث الذي وقع اليوم على ترعة الخندق أمام المستشفى العام بدمنهور.

كان المحافظ ترافقه المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء فتحي عبدالغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، زاروا المصابات فى الحادث بالمستشفى للاطمئنان عليهن، ووجه هدهود بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهن وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمتوفاة.

كما قرر جمعة ذكرى وكيل وزراة التربية والتعليم، صرف 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفاة و2000 جنيه لكل مصابة، من صندوق رعاية العاملين بالتربية والتعليم.

كانت سيارة نقل أطاحت بأربعة مدرسات بمدرسة زرقون الابتدائية بدمنهور في مياه ترعة الخندق على الكورنيش، أثناء انتظارهن للسيرفيس، وأسفر الحادث عن وفاة إيمان إسماعيل خضر 30 سنة، وإصابة رباب عبد العظيم حماد وسمر جلال محمود وسماح محمد غانم، اللاتى تم نقلهن إلى مستشفى دمنهر للعلاج.