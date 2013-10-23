أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

22 ألف جنيه من المحافظة ومديرية التعليم لضحية ومصابي حادث الكورنيش بدمنهور

Google+ Print
22 ألف جنيه من المحافظة ومديرية التعليم لضحية ومصابي حادث الكورنيش بدمنهور 22 ألف جنيه من المحافظة ومديرية التعليم لضحية ومصابي حادث الكورنيش بدمنهور

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 31 دقيقة

قرر اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفاة و2000 جنيه لكل مصابة، في الحادث الذي وقع اليوم على ترعة الخندق أمام المستشفى العام بدمنهور.

كان المحافظ ترافقه المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، ومحمد الصيرة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء فتحي عبدالغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، زاروا المصابات فى الحادث بالمستشفى للاطمئنان عليهن، ووجه هدهود بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهن وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمتوفاة.

كما قرر جمعة ذكرى وكيل وزراة التربية والتعليم، صرف 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفاة و2000 جنيه لكل مصابة، من صندوق رعاية العاملين بالتربية والتعليم.

كانت سيارة نقل أطاحت بأربعة مدرسات بمدرسة زرقون الابتدائية بدمنهور في مياه ترعة الخندق على الكورنيش، أثناء انتظارهن للسيرفيس، وأسفر الحادث عن وفاة إيمان إسماعيل خضر 30 سنة، وإصابة رباب عبد العظيم حماد وسمر جلال محمود وسماح محمد غانم، اللاتى تم نقلهن إلى مستشفى دمنهر للعلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب"

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك "

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك

قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك