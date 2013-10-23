والد جلنار الستيني يتزوج من مدرّسة فلسفة

تزوج الممثل التركي كينان بال (63 عاماً)، الشهير بوالد جلنار (تولجاهان سايشمان) في مسلسل "ليلى"، من مدرسة الفلسفة إيشيل كاتشار التي تصغره بـ 23 عاماً ، ومن المقرر أن يقضيا شهر العسل في منطقة جبلية في تركيا.

العريس بدا في قمّة السعادة يوم زفافه، ورقص مع عروسته أمام المدعوين في الشارع، وبدا بكامل حيويته.

ويعتبر دور كينان في "ليلى" من أهم أدواره على مدى ثلاثة مواسم، حيث كان عشيق أقبال هانم والدة إبنه جلنار، وزوج عدوتها فيروز خانم التي أدّت دورها خديجة أصلان.

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