أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

والد جلنار الستيني يتزوج من مدرّسة فلسفة

Google+ Print
والد جلنار الستيني يتزوج من مدرّسة فلسفة والد جلنار الستيني يتزوج من مدرّسة فلسفة

تزوج الممثل التركي كينان بال (63 عاماً)، الشهير بوالد جلنار (تولجاهان سايشمان) في مسلسل "ليلى"، من مدرسة الفلسفة إيشيل كاتشار التي تصغره بـ 23 عاماً ، ومن المقرر أن يقضيا شهر العسل في منطقة جبلية في تركيا.
العريس بدا في قمّة السعادة يوم زفافه، ورقص مع عروسته أمام المدعوين في الشارع، وبدا بكامل حيويته.
ويعتبر دور كينان في "ليلى" من أهم أدواره على مدى ثلاثة مواسم، حيث كان عشيق أقبال هانم والدة إبنه جلنار، وزوج عدوتها فيروز خانم التي أدّت دورها خديجة أصلان.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي