قاتل سوزان تميم خارج السجن

علمت "سيدتي نت" من مصادر موثوقة في مستشفى "السلام الدولي" الذي يتلقي العلاج فيه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، أنّ النيابة أعطت تعليمات لإدارة المستشفى بعدم الإدلاء بأي معلومات تخصّ حالة هشام، وحذّرتهم أيضاً من إيصال أي مكالمات هاتفيّة له، ومنعت الزيارة عنه إلا بأوامر من النيابة بشكل خاص.

وقد أفادت المصادر أنّ هشام ورغم حبسه، تبدو حالته النفسية جيدة منذ أن غادر السجن، وهو يتبادل النكات مع العاملين بالمستشفى ويعامل بشكل خاص أفضل معاملة، وحتّى الآن لم يبتّ في قرار الإفراج الصحي عنه والذي طلبه محاميه المستشار جميل سعيد.

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