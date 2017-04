إيمي سمير غانم تفوقت على هيا عبد السلام

حضرت "سيدتي" أمس منافسة حادة بين الفنانة الكويتية هيا عبد السلام والفنانة المصرية إيمي سمير غانم في جزيرة ياس في "ووتر وورلد" ومن بعدها في عالم فيراري. المسابقة ضمن برنامج يحمل اسم "سكريم" وسيعرض على قناة أبو ظبي وهو النسخة العربية لبرنامج "SCREAM IF YOU KNOW THE ANSWER! Hold Tight" وهو برنامج ألعاب يقوم أعضاء من الجمهور مع المشاهير بالتنافس في سلسلة من التحديات المضحكة المشاهير هم من سيقومون، إلى حد كبير، بمعظم الحركات والألعاب، في كل أسبوع يتم اختيار عضوين من الجمهور ليكونوا هم المتسابقين وكل متسابق سيشكل فريقاً مع أحد المشاهير، وهدف كل فريق هو تسجيل أكبر عدد من النقاط من خلال التنافس في أربع ألعاب والفريق الرابح سينتقل إلى اللعبة الخامسة والأخيرة والتي تمكن المتسابق من خلالها الفوز بالجائزة الرمزية يقوم بتقديم البرنامج الإعلامي ناصر الجهوري بتقديم البرنامج وتشاركه في التقديم المذيعة زينة خوري وفي حلقة أمس كان المتنافسين إيمي وهيا حيث أحب يوسف الغيث مدير أعمال هيا أن يكون من فريقها، وبعد أن قضياه يوم بين اللعب واللهو والتعب والإرهاق حيث حاولت كلاً منهما منافسة الأخرى فازت إيمي سمير غانم وفريقها على هيا.

كل التفاصيل و كواليس المنافسة وحوارات خاصة قريباً في "سيدتي".