أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إيمي سمير غانم تفوقت على هيا عبد السلام

Google+ Print
إيمي سمير غانم تفوقت على هيا عبد السلام إيمي سمير غانم تفوقت على هيا عبد السلام

حضرت "سيدتي" أمس منافسة حادة بين الفنانة الكويتية هيا عبد السلام والفنانة المصرية إيمي سمير غانم في جزيرة ياس في "ووتر وورلد" ومن بعدها في عالم فيراري. المسابقة ضمن برنامج يحمل اسم "سكريم" وسيعرض على قناة أبو ظبي وهو النسخة العربية لبرنامج "SCREAM IF YOU KNOW THE ANSWER! Hold Tight" وهو برنامج ألعاب يقوم أعضاء من الجمهور مع المشاهير بالتنافس في سلسلة من التحديات المضحكة المشاهير هم من سيقومون، إلى حد كبير، بمعظم الحركات والألعاب، في كل أسبوع يتم اختيار عضوين من الجمهور ليكونوا هم المتسابقين وكل متسابق سيشكل فريقاً مع أحد المشاهير، وهدف كل فريق هو تسجيل أكبر عدد من النقاط من خلال التنافس في أربع ألعاب والفريق الرابح سينتقل إلى اللعبة الخامسة والأخيرة والتي تمكن المتسابق من خلالها الفوز بالجائزة الرمزية يقوم بتقديم البرنامج الإعلامي ناصر الجهوري بتقديم البرنامج وتشاركه في التقديم المذيعة زينة خوري وفي حلقة أمس كان المتنافسين إيمي وهيا حيث أحب يوسف الغيث مدير أعمال هيا أن يكون من فريقها، وبعد أن قضياه يوم بين اللعب واللهو والتعب والإرهاق حيث حاولت كلاً منهما منافسة الأخرى فازت إيمي سمير غانم وفريقها على هيا.

كل التفاصيل و كواليس المنافسة وحوارات خاصة قريباً في "سيدتي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي