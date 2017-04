هل ينضم Jason Statham الى فيلم Susan Cooper؟

بعد النجاح الذي حققه فيلم The Heat للمخرج Paul Feig، يبدو أن هذا الأخير طلب من الممثلة Melissa McCarthy الإنضمام الى فيلمه المقبل الذي يجمع بين الجاسوسية والكوميديا بعنوان Susan Cooper. في المقابل، كشفت مصادر مقرّبة من المخرج أن هذا الأخير يقوم بمفاوضات مع الممثل Jason Statham لينضم الى فيلمه المذكور. Susan Cooper هو ثالث فيلم يجمع بين المخرج Feig والممثلة McCarthy بعد Bridesmaids عام 2011 والذي جمع 288.3 مليون دولار عالمياً و The Heat الذي جمع 228.2 مليون دولار. يذكر أننا بانتظار الممثل Jason Statham العام المقبل في فيلمين هما The Expendables 3 و Fast & Furious 7.