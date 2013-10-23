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حصرياً:هذه حقيقة تعرّض دريد لحّام للضرب من قبل سيّدة سوريّة

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حصرياً:هذه حقيقة تعرّض دريد لحّام للضرب من قبل سيّدة سوريّة حصرياً:هذه حقيقة تعرّض دريد لحّام للضرب من قبل سيّدة سوريّة

نفت هالة بيطار زوجة الفنان دريد لحام ما نشر عن تعرّض زوجها للضرب والإهانة من قبل امرأة سوريّة، لأنّه رفض طلبها بأن يتوسّط لها مع النّظام السوري لإخراج ابنها المعتقل من السّجن.
وأكدت بيطار في تصريح حصري لـ "سيدتي نت" أنّ الحادثة لم تقع بالأصل، وأنّ كل ما كُتب على المواقع الالكترونية هو كذب وتلفيق وشائعات مغرضة، مشيرة إلى أنّ لحّام لم يقابل بالفترة الماضية أي سيّدة ولم يطلب منه أي أحد التوسّط لدى النظّام.
ولفتت بيطار أنّها كانت برفقة زوجها لحّام في بيروت منذ يوم الأحد الماضي، وأنّهما لم يصلا دمشق حتى يوم الثلاثاء، أي أنهما لم يكونا موجودين أصلاً في سوريّا وقت الحادثة.
وأوضحت بيطار أنّ لحّام لا علم له بهذا الموضوع حتى الآن، وأن ابن شقيقتها أخبرها عن الادّعاءات والأخبار الكاذبة التي قرأها على المواقع الالكترونية والفيس بوك.

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