"الوطن" تنشر أسماء المجندين المصابين والضابط المتوفى في حادث الشلاتين

كتب : صلاح عبدالله منذ 3 دقائق

لقى اليوم ضابط بالقوات المسلحة مصرعه وأصيب 8 مجندين، فى حادث انقلاب سيارة تابعة للقوات المسلحة بطريق الشلاتين.

كان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع ضابط برتبت ملازم بالقوات المسلحة وإصابة 8 مجندين فى حادث سيارة تابعة للجيش بطريق الشلاتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لتلقى العلاج، وحصلت "الوطن" على أسماء الضابط المتوفى وهو: ملازم أول محمد جمال محمد.

والمجندين المصابين وهم:

محمد أحمد بسيونى

وحيد جمال حسن

صلاح طبيب محمد

أشرف حسيب بدوى

عبدالوهاب إبراهيم أحمد

عبدالعزيز قدرى عبدالعزيز

موسى كمال

على عبدالرحيم محمد.

وأكد مصدر طبى أن المصابين حالتهم العامة متوسطة، وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى مرسى علم لليوم الواحد لتلقى العلاج.