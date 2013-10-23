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مهاب مميش: استعرضت مع وزير الدفاع إجراءات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس

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مهاب مميش: استعرضت مع وزير الدفاع إجراءات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس مهاب مميش: استعرضت مع وزير الدفاع إجراءات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس

كتب : إنجي هيبة الأربعاء 23-10-2013 12:33

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن اللقاء الذي جمعه بالفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، أمس، يأتي في إطار حرص قائد القوات المسلحة على المتابعة المستمرة والدورية لإجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي للقناة.

وأشار إلى أن اللقاء، استعرض معدلات مرور السفن، وإجراءات تأمين القناة، إلى جانب استعراض استعدادات الهيئة لتكون المظلة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس، بما يحقق متطلبات الأمن القومي ومصالح وشعبها.

وأضاف، أن الفريق السيسي أكد خلال اللقاء، على أن القناة خط أحمر، وأنه لا يمكن أن يمسها مكروه.

وأشار مميش إلى أن القناة آمنة تمامًا والملاحة تسير بصورة طبيعية، مشيرا إلى البدء في الإصلاحات لمقر هيئة قناة السويس الإداري المجاور لمبنى المخابرات الحربية المجاور له.

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