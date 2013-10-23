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مورينيو: لاعبو تشيلسي نظفوا القمامة

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مورينيو: لاعبو تشيلسي نظفوا القمامة مورينيو: لاعبو تشيلسي نظفوا القمامة

أشار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إلى أن لاعبي الفريق نظفوا القمامة التي تسببوا فيها.

جاء ذلك ملمحا إلى أداء اللاعبين أمام بازل في المباراة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا والتي خسرها البلوز على ملعبه 2-1.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس "بعد مباراة بازل أخبرت اللاعبين بأن الأداء كان كالقمامة ويجب علينا تنظيف ذلك".

وتابع بعد فوز تشيلسي على شالكه بثلاثية في ألمانيا"فعلنا ذلك بأفضل طريقة ممكنة حققنا الفوز في مباراتين خارج الأرض ونتصدر المجموعة الآن".

وأضاف "لدينا الآن مباراتين في ملعبنا، نحن في وضع جيد للتأهل إلى دور الـ16".

وحقق تشيلسي الفوز على شالكة الألماني في ملعبه بثلاثية نظيفة بالجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا ليحتل الصدارة بفارق الأهداف عن شالكة.

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