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العاملون بمستشفى صدر المحلة يهددون بالإضراب لعدم صرف رواتبهم

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العاملون بمستشفى صدر المحلة يهددون بالإضراب لعدم صرف رواتبهم العاملون بمستشفى صدر المحلة يهددون بالإضراب لعدم صرف رواتبهم

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 52 دقيقة

هدد العشرات من العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى حميات المحلة الكبرى، بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على تجاهل المسئولين بمجلس إدارة المستشفيين ومديرية الصحة بالمحافظة لصرف حوافزهم وأجورهم المتأخرة.

ومن جانبه، أكد محمد أسعد أحد العاملين بمستشفى الحميات أنه هو وملاؤه لم يتقاضوا أجرهم، كون الميزانية الجديدة لا يوجد بها بند صرف العمال، على أن يتم صرف رواتبهم من الصندوق الخاص، ما أصاب حفيظة العاملين المؤقتين، والذين تم تثبيتهم مؤخرا لمرور أكثر من 3 سنوات على تعيينهم إلا أن مجلس إدارة المستشفى والمديرية عاجزين عن تلبية مطالبهم.

وشدد نقيب العلوم الصحية بالغربية حسن أبو النجا، على أن العاملين بالمستشفيات المشار إليها والوحدات الصحية التابعة لمدينة المحلة قد تقدموا بشكاوى وخطابات رسمية إلى وزارة الصحة إلا أنها جائت دون جدوى، لافتا إلى أنه سيرفع شكوى رسمية إلى اللواء الدكتور محمد نعيم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير أجور العاملين بالمستشفيات، دون اللجوء لمواجات الاعتصامات والإضرابات بمستشفيات الصحة من جديد.

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