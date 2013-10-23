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اتيكيت التصرّف ببقايا الطعام

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الأربعاء 23-10-2013 16:46

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    هل يمكنك أخذ باقي الطعام من المطعم؟

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    من المفضّل أخذ الأطعمة التي تُعتبر سهلة التوضيب، كالبيتزا

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    يحق لك أخذ ما تبقّى من الطعام عن أولادك

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    من غير المقبول طلب أخذ باقي الطعام خلال المآدب الرّسمية

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    يمكنك أخذ ما تبقى من الطعام عندما يفوق نصف الكميّة المطلوبة

بيروت ـ ماغي شمّا

ما هو مصير الباقي من الطعام في المطاعم؟ وهل يحقّ لك طلب أخذ ما تبقّى من وجبتك، بدون أن يخدش هذا الأمر لباقتك؟
لأنّ الكرم سمة المجتمعات العربيّة، لا يقبل كثيرون على هذا الأمر، برغم أنّه ليس ممنوعاً، أو يجافي اللباقة.
خبيرة الإتيكيت نادين ضاهر تكشف لك حقيقة هذا الأمر، وتطلعك على الحالات التي يُمكنك فيها طلب أخذ الطعام المتبقّي في المطعم:
- في الواقع، يحق لك أخذ ما تبقّى من الطعام في المطعم لكونك دفعت ثمنه.
- إذا كنت تتناولين الطعام مع عائلتك، يُمكنك أخذ ما تبقّى منه، إذا كانت الكمية كبيرة، أو فاقت نصف الكمية.
- من عادات الأولاد أن يطلبوا كميّة من الطعام تفوق حاجتهم، حيث لا يأكلون سوى القليل منه. في هذه الحالة، يحق لك أخذ ما تبقّى من الطعام، ليأكلوه إذا شعروا بالجوع في وقت لاحق.
- من المفضّل أخذ الأطعمة التي تُعتبر سهلة التوضيب، كالبيتزا مثلاً.
- من غير المقبول طلب أخذ باقي الطعام، في خلال المآدب الرّسمية.
- وإذا كان الشخص مدعواً إلى وليمة، فلا يحق له بصفته تلك أخذ الطعام المتبقّي، لأنّ الحق يقتصر على الداعي فقط.
- في ظلّ الفقر والمجاعات التي اجتاحت عالمنا اليوم، يُستحسن طلب ما يكفينا من الطعام.
- ويُستحسن أخذ الطعام المتبقّي والتبرّع به إلى أحد مراكز الغذاء، بدل أن يُرمى في المهملات. كما يمكنك أن تسألي صاحب المطعم إذا كان يتعاقد مع أحد تلك المراكز.

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