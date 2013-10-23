الطرق الصوفية تحتفل بمولد العارف بالله السيد البدوى

تقيم الطرق الصوفية والمشيخة العامة، اليوم الأربعاء، حفلها السنوى الختامى لمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، فى حفل جماهيرى كبير، بحضور اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، واللواء حاتم عثمان عز الدين مدير الأمن، وحشد من العلماء وشيوخ الطرق الصوفية وأتباعهم على مستوى مصر.

كان الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ المشايخ، قد أصدر قرارا بإنابة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق فى حضور المؤتمر الختامى للطرق الصوفية بالغربية، والذى يعقد سنوياً فى ختام فعاليات مولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا، ويأتى هذا القرار بسبب وجود "القصبى" بالمملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج.