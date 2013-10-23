فيديو - ريال مدريد ويوفنتوس.. الحمد لله على رحيل ديل بييرو!

يجب أن يرفع دييجو لوبيز وإيكير كاسياس الثنائي الذي يتناوب حراسة مرمى ريال مدريد أكفه للسماء، يحمد الله على اعتزال أليساندرو ديل بييرو قبل موقعة الليلة بين الميرنجي ويوفنتوس.

ديل بييرو اعتاد انتزاع التصفيق من أيدي جماهير ريال مدريد في معقلهم سانتياجو برنابيو خلال مواجهات الفريقين.

اليوم يعود يوفنتوس لزيارة ملعب سانتياجو برنابيو خلال الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

يوفنتوس يحتاج لفوز بعد التعادل مع كوبنهاجن في الجولة الأولى، ثم فقدان نقطتين أمام جالاتاسراي في إيطاليا نفسها.

وريال مدريد يبحث عن فوز بدوره، رغم امتلاكه 6 نقاط إلا أنه يسعى لتحسين مستواه واستعادة ثقته قبل موقعة برشلونة يوم السبت المقبل.

ديل بييرو

هدفان لديل بييرو يلخصان كل شيء عن هذا اللاعب أمام ريال مدريد، كرتان لم يستطع كاسياس حتى التحرك لمحاولة ردهما:

ويقول ديل بييرو: "كنت أحلم باللعب في سانتياجو برنابيو لسنوات، وقد تحقق لي ذلك عام 1997".

وتابع "فرناندو إييرو، روبرتو كارلوس، راؤول.. كلهم من النجوم المفضلة لدي، راؤول تحديدا أعتقد أن مسيرتي تأثرت به بشكل أو بآخر".

وأضاف النجم المظفر بكأس العالم 2006 "زيدان أيضا بالطبع كيف أنساه، هؤلاء جميعا شكلوا ريال مدريد رائع، نجحنا في الفوز عليه عام 2003 وكنت سعيدا للغاية".

وأتم "اليوم هناك ريال كريستيانو، لا يقل قوة، لكن يوفنتوس أيضا يستطيع الخروج بنتيجة ممتازة بلا شك".