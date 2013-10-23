مزيج الكيوي والفراولة لتدليل بشرة الوجه

من أهم وصفات تدليل البشرة الطبيعيَّة والمتعارف عليها مزيج الخيار واللبن، ومزيج الزبادي والعسل. ولكن هل سمعتِ يوماً عن تركيبة مزيج الكيوي مع الفراولة؟!

فالكيوي من الفاكهة المعروفة بقدرتها الكبيرة على تحسين البشرة، إذ تتمتع شرائح الكيوي النَّاضجة بالقدرة على الحدِّ من الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين.

"سيِّدتي نت" يقدِّم لك، في ما يلي، مزيج الكيوي والفراولة المتكامل للعناية بالوجه، من أجل الحصول على بشرة مخمليَّة ناعمة كالحرير...

المكوِّنات:

1. ثمرتان من الكيوي.

2. 6 حبات من الفراولة.

3. ملعقة من العسل.

4. ملعقتان من الشوفان.

5. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطَّريقة:

1. قشِّري فاكهة الكيوي.

2. أزيلي قشرة الفراولة الخضراء.

3. اخلطي الفاكهة في الخلاط الكهربائي.

4. أضيفي العسل وزيت الزيتون والشوفان.

5. اخلطي لمدَّة 30 ثانية حتى يصبح الخليط ناعماً.

6. افردي المزيج على وجهكِ، ودلِّكيه برفق، لمدَّة دقيقة، بأطراف أصابعكِ، وبحركات دائريَّة صغيرة، مع تجنُّب دخول المزيج إلى داخل العينين.

7. اتركي الخليط على بشرتكِ لمدَّة ربع ساعة، ثمَّ اغسلي وجهكِ بالغسول الخاص بك.

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