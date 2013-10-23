السعودية ترحيل أكثر من 950 ألف أجنبى مخالف منذ بدء مهلة التصحيح

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن ترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائى لـ3ر951 ألف وافد أجنبى مخالف لنظام العمل والإقامة منذ بدء مهلة التصحيح.

وتنتهى مهلة التصحيح التى أمر بها العاهل السعودى نهاية العام الهجرى الحالى 1434 (3 نوفمبر المقبل)، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية فى ضبط المخالفين فى مناطق المملكة كافة اعتبارا من الأول من شهر المحرم لعام 1435هـ (الرابع من شهر نوفمبر المقبل).

ونقلت صحيفة "المدينة" اليوم، الأربعاء، عن المتحدث الرسمى للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان قوله إن جميع الوافدين المرحلين خلال فترة تصحيح الأوضاع سيتم إعفاؤهم من عقوبة المنع من دخول المملكة مرة أخرى.

وأوضح اللحيدان، أن الوافدين المخالفين لنظام العمل والإقامة الذين سيتم القبض عليهم عقب نهاية الفترة التصحيحية من خلال الحملات التفتيشية سيتم ترحيلهم مع وضع أسمائهم فى القائمة السوداء لمنعهم من دخول الأراضى السعودية مرة أخرى.

وتؤكد السلطات السعودية أنها ستتعامل مع الأجانب المخالفين لقانون العمل والعمال فى المملكة بكل "حزم" بعد انتهاء المهلة فى الثالث من الشهر المقبل.