الاشتباكات الطائفية تعطل الدراسة فى شمال لبنان بعد ليلة عنيفة

تسببت الاشتباكات المسلحة العنيفة بين مجموعات مسلحة سنية وعلوية فى مدينة طرابلس ثانى كبرى مدن لبنان الليلة الماضية فجر اليوم الأربعاء، فى إغلاق معظم المدارس والجامعات صباح اليوم وسط حركة سير محدودة.

وزادت حدة الاشتباكات فجر اليوم الأربعاء، حيث جرى تبادل إطلاق نار كثيف وسقوط قذائف صاروخية وإلقاء قنابل يدوية على محاور القتال التقليدية، غير أن الاشتباكات خفت حدتها، ولكنه مازال يسمع أصوات طلقات نارية أحيانا وعمليات قنص.

وردت وحدات الجيش اللبنانى على مصادر النيران بالرشاشات الثقيلة وسيرت دوريات آلية على الخط الفاصل بين المنطقتين السنية والعلوية فى المدينة وعلى طول الأوتوستراد الدولى الذى يربط طرابلس بعكار، حيث يعتبر هذا الطريق غير آمن بسبب عمليات القنص.

يذكر أن هناك توترا دائما بين منطقة جبل محسن (ذات الأغلبية العلوية) والتى ينشط فيها الحزب العربى الديمقراطى الموالى لسوريا ولديه مجموعات مسلحة، وبين منطقة التبانة التى تنشط فيها مجموعات مسلحة سنية بعضها سلفية.