أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاشتباكات الطائفية تعطل الدراسة فى شمال لبنان بعد ليلة عنيفة

Google+ Print
الاشتباكات الطائفية تعطل الدراسة فى شمال لبنان بعد ليلة عنيفة الاشتباكات الطائفية تعطل الدراسة فى شمال لبنان بعد ليلة عنيفة

تسببت الاشتباكات المسلحة العنيفة بين مجموعات مسلحة سنية وعلوية فى مدينة طرابلس ثانى كبرى مدن لبنان الليلة الماضية فجر اليوم الأربعاء، فى إغلاق معظم المدارس والجامعات صباح اليوم وسط حركة سير محدودة.

وزادت حدة الاشتباكات فجر اليوم الأربعاء، حيث جرى تبادل إطلاق نار كثيف وسقوط قذائف صاروخية وإلقاء قنابل يدوية على محاور القتال التقليدية، غير أن الاشتباكات خفت حدتها، ولكنه مازال يسمع أصوات طلقات نارية أحيانا وعمليات قنص.

وردت وحدات الجيش اللبنانى على مصادر النيران بالرشاشات الثقيلة وسيرت دوريات آلية على الخط الفاصل بين المنطقتين السنية والعلوية فى المدينة وعلى طول الأوتوستراد الدولى الذى يربط طرابلس بعكار، حيث يعتبر هذا الطريق غير آمن بسبب عمليات القنص.

يذكر أن هناك توترا دائما بين منطقة جبل محسن (ذات الأغلبية العلوية) والتى ينشط فيها الحزب العربى الديمقراطى الموالى لسوريا ولديه مجموعات مسلحة، وبين منطقة التبانة التى تنشط فيها مجموعات مسلحة سنية بعضها سلفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365