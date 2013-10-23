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وزيرة الصحة لـ«الوطن»: تطبيق «التأمين الصحى» الجديد يستغرق 15 عاماً

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وزيرة الصحة لـ«الوطن»: تطبيق «التأمين الصحى» الجديد يستغرق 15 عاماً وزيرة الصحة لـ«الوطن»: تطبيق «التأمين الصحى» الجديد يستغرق 15 عاماً

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 24 دقيقة

كشفت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، عن أن تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد سيستغرق 15 عاما، على 3 مراحل، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا وضع الحزم العلاجية التى من المقرر أن يغطيها النظام الجديد، والحالات المرضية التى سيعالجها، وكذلك حزمة الخدمات الأساسية التى يقدمها التأمين الصحى حاليا. وأكدت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تفاضل حاليا بين تطبيق النظام الجديد على الشرائح العمرية للشعب، أو تطبيق النظام فى محافظات مُنتقاة وفق معايير مختلفة، وغالبا ما ستكون محافظات الصعيد، لافتة إلى أن التطبيق سيكون على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 أعوام. فى المقابل، قال الدكتور علاء غنام، رئيس لجنة التمويل بلجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى، إن المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الجديد ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، وسيجرى تطبيقها بعدد من محافظات الصعيد، وأشارت إلى أنه يجرى حاليا وضع خطة للارتقاء بوضع المستشفيات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الصحية بها، تمهيدا لحصولها على اعتماد الجودة الصحية، إضافة إلى الوحدات الصحية الريفية التى ستكون أول محطة لاستقبال المرضى، قبل تحويلهم للمستشفيات، حال احتياج حالة المريض للنقل.

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