إحباط تهريب 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

تمكن رجال مباحث التموين بالبحيرة، صباح اليوم، برئاسة العقيد وجدى الصيرفى وإشراف اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، من ضبط "سعيد ف م"، 42 سنة، سائق السيارة رقم ب ر ج 6317 ومقيم قرية غيث مركز أبو المطامير، لقيامه بتجميعه على السيارة عدد (30) شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 82% المخصص للمخابز البلدية المدعمة بإجمالى 5ر1 طن لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 14969/2013 جنح مركز شرطة الدلنجات.

كما تم ضبط "شريف ج ا"، 39 سنة، سائق السيارة رقم م ر م 741 نقل ومقيم دار السلام القاهرة، لقيامه بتجميعه على السيارة عدد (465ر5) طن زيت طعام أولين غير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية وبيان المنتج، تحرر المحضر 16218/2013 جنح مركز شرطة أبو المطامير.

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