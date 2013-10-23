أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عمال مستشفيات المحلة يهددون بالإضراب احتجاجا على عدم صرف الراتب

Google+ Print
عمال مستشفيات المحلة يهددون بالإضراب احتجاجا على عدم صرف الراتب عمال مستشفيات المحلة يهددون بالإضراب احتجاجا على عدم صرف الراتب

هدد العشرات من العمال العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى الحميات بالمحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، بالإضراب عن العمل، والاعتصام داخل المستشفى احتجاجا على عدم صرف الرواتب.

وأكد العمال أنهم لم يتقاضوا راتبهم حتى الآن، لأن الميزانية الجديدة لا يوجد بها بند صرف العمال، على أن يتم صرف رواتبهم من الصندوق الخاص بالمستشفى، فى حين أن اللائحة لا تسمح بذلك، وما زال العمال تائهين بين المستشفى والمديرية حتى تاريخه.

من جانبه، صرح حسن أبو النجا، نقيب العلوم الصحية بالغربية، بأنه تلقى شكاوى رسمية من عمال المستشفى، وسيتقدم بمذكرة رسمية للواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية للوقوف على حقيقة صرف الرواتب للعمال، والبحث عن حل سريع وعاجل لمشكلتهم، بعيدا عن الإضرابات والاعتصامات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365