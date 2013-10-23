عمال مستشفيات المحلة يهددون بالإضراب احتجاجا على عدم صرف الراتب

هدد العشرات من العمال العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى الحميات بالمحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، بالإضراب عن العمل، والاعتصام داخل المستشفى احتجاجا على عدم صرف الرواتب.

وأكد العمال أنهم لم يتقاضوا راتبهم حتى الآن، لأن الميزانية الجديدة لا يوجد بها بند صرف العمال، على أن يتم صرف رواتبهم من الصندوق الخاص بالمستشفى، فى حين أن اللائحة لا تسمح بذلك، وما زال العمال تائهين بين المستشفى والمديرية حتى تاريخه.

من جانبه، صرح حسن أبو النجا، نقيب العلوم الصحية بالغربية، بأنه تلقى شكاوى رسمية من عمال المستشفى، وسيتقدم بمذكرة رسمية للواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية للوقوف على حقيقة صرف الرواتب للعمال، والبحث عن حل سريع وعاجل لمشكلتهم، بعيدا عن الإضرابات والاعتصامات.