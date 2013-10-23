«السعودية» تصعد ضد أمريكا و«التجسس» يضرب علاقة واشنطن وباريس

«بن سلطان»: سنحد تعاملاتنا معهم.. و«هيومان رايتس»: أمريكا قتلت عشرات المدنيين اليمنيين

كتب : سيد خميس ومحمد حسن عامر ومروة مدحت ووكالات منذ 43 دقيقة

قال مصدر مقرب من دوائر صنع القرار فى السعودية، إن رئيس المخابرات الأمير بندر بن سلطان، أبلغ مبعوثين أوروبيين، أن بلاده ستحد من تعاملاتها مع الولايات المتحدة، احتجاجاً على موقف واشنطن إزاء الأزمة السورية، والبرنامج النووى الإيرانى، وأضاف المصدر لوكالة «رويترز»، أن بن سلطان أكد أن واشنطن أخفقت فى التحرك بشكل فعال فى الأزمة السورية، والصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وأنها تتقارب مع إيران، ولم تدعم تأييد السعودية للبحرين، وأن الابتعاد عن الولايات المتحدة سينهى التنسيق بشأن الحرب فى سوريا، وسيؤثر على العلاقات التجارية.

وفى سياق متصل، واصلت الولايات المتحدة، محاولاتها لتهدئة التوتر المتزايد فى العلاقات مع المملكة السعودية، بعد رفضها مقعد مجلس الأمن الدولى، احتجاجاً على عجز المجلس عن التحرك فى الأزمة السورية، وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أوضح فى لقائه مع وزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل، أن الولايات المتحدة تقدر الصفة القيادية للسعودية فى المنطقة وفى المجتمع الدولى وتشدد على أن وجود مقعد فى مجلس الأمن الدولى يوفر للدول الأعضاء فرصة المشاركة مباشرة فى حل المشكلات.

على صعيد آخر، استمرت حالة الفتور فى العلاقات بين الولايات المتحدة، وفرنسا، إثر الكشف عن فضيحة التجسس الأمريكية على ملايين الاتصالات للمواطنين الفرنسيين فى فرنسا، ما يشكل عقبة جديدة بين باريس، وواشنطن، وأعرب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند لنظيره الأمريكى باراك أوباما، عن استنكاره الشديد للأمر، بينما قلل البيت الأبيض من شأن الجدل الناجم عن كشف فضائح التجسس.

وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن الهجمات الصاروخية الأمريكية فى اليمن، قتلت عشرات المدنيين، فى الوقت الذى تحاول واشنطن القضاء على تنظيم القاعدة هناك، وأشارت إلى أن اليمن لم تعترف بـ 6 هجمات عسكرية أمريكية، انتهكت بشكل واضح أو محتمل القانون الدولى، وأن إحداها أسفرت عن مقتل 12 مدنياً، من بينهم 3 أطفال، وامرأة، ما يعد انتهاكاً صارخاً لقانون الحرب الذى يحظر الهجمات التى لا تميز بين المدنيين، والمقاتلين.