التنمية المحلية | فساد وعشوائيات وأزمات لا تنتهى

«لبيب» يحاول مع «القرى الفقيرة» ويقيل 70 قيادة إخوانية بالمحافظات

كتب : ماهر هنداوى منذ 16 دقيقة

على الرغم من الجهود الكبيرة التى يبذلها اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وحركة المحليات الأخيرة الموسعة لإقصاء العناصر الفاسدة فى المحافظات، فإن الـ100 يوم التى مرت من عمر حكومة الببلاوى شهدت المزيد من التجاوزات والمخالفات، بعضها موروث من عهود سابقة وبعضها الآخر «مستجد».

وعلى رأس هذه المشكلات الاعتداء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، لدرجة أن «لبيب» نفسه اعترف فى أحد المؤتمرات الصحفية بأن نزيف الأراضى الزراعية ما زال مستمرا دون رادع للمخالفين، حيث وصلت مساحة الأراضى التى تم الاعتداء عليها خلال الـ100 يوم الماضية إلى حوالى 3 آلاف فدان من أجود الأراضى الزراعية من إجمالى 35 ألف فدان تم الاعتداء عليها منذ 25 ثورة يناير 2011، مما يهدد الإنتاج الزراعى فى البلاد. ويقول «لبيب» لـ«الوطن»: «ان الأمر يستلزم تكاتف جهود جميع الوزارات والمشاركة المجتمعية من الأهالى لوقف هذه التجاوزات بالأمر المباشر وتفويض المحافظين دون الرجوع إلى القانون». وفى السياق ذاته، ما زالت أزمات العشوائيات وتعطل بعض المشروعات بالمحافظات مثل تطوير البنية الأساسية والمرافق من إعادة تركيب شبكات الصرف الصحى المطابقة للمواصفات وشبكات الكهرباء المتدهورة، تمثل صداعا فى رأس وزير التنمية المحلية، خاصة أن هناك أكثر من 430 منطقة عشوائية خطرة منها 35 منطقة فى القاهرة وحدها. أما الإنجازات الملموسة التى نجحت الوزارة فى تحقيقها خلال المائة يوم الماضية، فمنها تطهير المحليات من العناصر الفاسدة من خلال حركات متتابعة، كان آخرها حركة موسعة شملت إقصاء جميع القيادات الإخوانية التى سعت إلى تعطيل المشروعات، شملت إقالة 70 قيادة إخوانية فى 26 محافظة.

وشهدت الفترة الماضية أيضاً قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات استثمارية بتكلفة 1٫3 مليار جنيه فى إطار برنامج دعم «القرى الأكثر احتياجا»، وفرت 48 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة، فضلا عن تخصيص 150 مليون جنيه للمشروعات التى تنفذها الوزارة فى قرى البرنامج فى محافظات الشرقية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. وفى السياق نفسه، تم تخصيص 96٫8 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات المعنية من خلال مديريات القرى برصف مداخل القرى الترابية وغير الممهدة، منها 45٫8 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء والإنارة والمساهمة فى توفير بعض معدات الإنارة التى تحتاجها هذه القرى، و73٫85 مليون جنيه لمشروعات تغطية المجارى المائية بالقرى الأكثر فقراً فى 6 محافظات.

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