"فيس بوك" تحذف فيديو لقطع رأس امرأة وتحدث معايير بث صور العنف

كتب : رويترز منذ 13 دقيقة

أزالت شركة "فيس بوك: من على موقعها على شبكة الإنترنت أمس تسجيلا مصورا تُقطع فيه رأس امرأة وقالت إنها ستستخدم مجموعة أوسع من المعايير لتحديد متى يسمح بنشر التسجيلات التي تظهر بها مشاهد دموية.

جاء هذا التحرك بعد يوم من غضب عارم بسبب تقارير إخبارية ذكرت أن "فيس بوك"، شبكة التواصل الاجتماعي الأولى عالميا والتي تضم 1.15 مليار عضو، رفعت حظرا مؤقتا عن صور تحوي مشاهد عنف.

وقالت "فيس بوك" أول أمس إن التسجيلات الدموية، مثل تسجيل لرجل مقنع يقطع رأس امرأة في المكسيك، مسموح بها على موقعها ما دام المحتوى بث بطريقة تهدف إلى جعل المستخدمين "يدينون" تلك الأفعال لا يمجدونها.

لكن "فيس بوك" قالت أمس إنها قررت "تشديد" تطبيق هذه السياسة.

وقالت "فيس بوك" في بيان "عندما نراجع محتوى جاءت بشأنه شكاوى سنلقي نظرة شاملة على السياق المحيط بالصورة أو التسجيل الذي يتضمن عنفا".

وأضافت "ثانيا، سنضع في الاعتبار إذا كان الشخص الذي بث المحتوى يتمتع بالمسؤولية كأن يرفق مع التسجيل أو الصورة تحذيرا وإذا كان يشاركه مع مستخدمين من أعمار مناسبة".

ويلقي هذا التغيير بالضوء على التحدي الذي يواجه "فيس بوك" في إطار سعيها لأن تصبح الوجهة المباشرة على الإنترنت للأشخاص الراغبين في تشارك الصور لحظيا ومناقشة الأحداث الراهنة.

وبينما تراقب "فيس بوك" موقعها من أجل إزالة الصور الإباحية وخطاب الكراهية وباقي المحتوى المحظور، يتوجب على الشركة أيضا إبداء الرأي بشأن إذا كانت صور بعينها تثير الخلاف مثل تسجيل مصور لهجوم إرهابي تصب في المصلحة العامة أم تبث بغرض "المتعة السادية".

واعترفت "فيس بوك" أمس أن توجهها السابق الذي سمح ببقاء التسجيل المصور لقطع رأس امرأة في المكسيك على موقعها كان خاطئا.

وقالت الشركة "بناء على هذه المعايير المعدلة قمنا بإعادة فحص التقارير الأخيرة بشأن محتوى للرسوم وتوصلنا إلى أن هذا المحتوى يمجد العنف بشكل غير ملائم وغير مسؤول، ولهذا السبب قمنا بإزالته".