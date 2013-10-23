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ننشر أهم الأخبار المتوقعة الأربعاء من "اليوم السابع"

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ننشر أهم الأخبار المتوقعة الأربعاء من "اليوم السابع" ننشر أهم الأخبار المتوقعة الأربعاء من "اليوم السابع"

* القاهرة: يلتقى أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، فى الواحدة ظهرا بقصر الاتحادية، وفدا من الأئمة والخطباء يتقدمهم الشيخ صلاح نصار خطيب الجامع الأزهر، ضمن لقاءاته بالقوى السياسية والمجتمعية.

*الإسكندرية: تنطلق أعمال الدورة الـ26 لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية.

* تونس: بدء الحوار الوطنى فى تونس والهادف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وإعداد خريطة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، وسط دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة أنصارها إلى التظاهر، بمناسبة مرور عام على انتهاء "الشرعية الانتخابية".

* برشلونة: انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادى الأول لدول غرب المتوسط ببرشلونة، حيث مقر "الاتحاد من أجل المتوسط، ويركز المنتدى على دور غرب المتوسط فى العولمة، والتعاون بين أوروبا والمغرب العربى ودول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى الخدمات العامة والتنمية الحضرية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لتنمية الأعمال والنمو الاقتصادى، وتمويل مشاريع التنمية، والتحكيم فى المتوسط.

* روما: يجتمع بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى روما، لبحث نتائج جولة المفاوضات الأخيرة بين إيران وبين القوى الدولية الكبرى المعروفة باسم مجموعة 5+1، وآخر التطورات فى المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية.

* الكويت: يستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية- الأفريقية الثالثة، التى تستضيفها الكويت يومى 19 و20 نوفمبر المقبل.

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