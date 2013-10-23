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مقتل فنان فلسطينى فى إطلاق نار من مجهولين فى أم الفحم داخل إسرائيل

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مقتل فنان فلسطينى فى إطلاق نار من مجهولين فى أم الفحم داخل إسرائيل مقتل فنان فلسطينى فى إطلاق نار من مجهولين فى أم الفحم داخل إسرائيل

قُتل مطرب فلسطينى مشهور، جراء تعرضه لإطلاق نار من مجهولين، شمال إسرائيل، بعد منتصف الليلة الماضية، بحسب بيان للشرطة الإسرائيلية ومصادر إعلامية.

وقالت المصادر الإعلامية إن ملثمين اثنين يستقلان دراجة بخارية أطلقا النار على المطرب شفيق كبها (53 عاما)، قرب مدخل مدينة أم الفحم، شمال إسرائيل، أثناء عودته من إحياء أحد الأعراس بالمدينة فأردياه قتيلا.

بينما قالت الشرطة الإسرائيلية فى بيان لها وزع على وسائل الإعلام فجر اليوم الأربعاء، إن "ملابسات عملية القتل لم تتضح بعد".

يذكر أن "شفيق كبها" يعتبر من أهم المغنيين العرب فى البلدات الفلسطينية المحتلة، واشتهر بالغناء الشعبى وإحياء حفلات الأعراس متنقلا ما بين الضفة الغربية والبلدات العربية فى إسرائيل.

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