المياه : ربط شبكة صرف المصيف بعد شهر .. المواطنون : يئسنا من الوعود

نادر العنزي (تبوك)
كشف لـ «عكاظ» مدير عام المياه بمنطقة تبوك المهندس صالح الشراري، بأنه سيتم ربط شبكة الصرف الصحي في حي المصيف بعد شهر بالتنسيق مع أمانة المنطقة. وأبان أن الشبكة كانت جاهزة منذ وقت سابق إلا أن الإشكالية تمثلت في الخط الناقل لوجود اعتراض من أمانة المنطقة، مشيرا الى أنه تم الانتهاء منها، منوها أن طفح المياه ناتج عن تعدي بعض المواطنين على الشبكة.وكان سكان حي المصيف طال انتظارهم في ربط شبكة الصرف الصحي. مشيرين إلى أن اليأس اصابهم لكثرة الوعود، طبقا لتعبيرهم حيث إنه تم البدء في مشروع الصرف منذ ما يقارب العامين وسط وعود من مياه تبوك بتوصيل الشبكة والذي لم يتحقق حتى اللحظة.ما اضطر عدد من السكان لربط شبكة الصرف الصحي بالخط الرئيسي بعد أن تأخرت وعود المياه.وبين لـ «عكاظ» علي البلوي، أحمد السهلي، محمد العطوي أن وعود مياه تبوك مستمرة منذ أكثر من عامين بتوصيل شبكة الصرف الصحي، مشيرين الى ان تجمع المياه الآسنة في حيهم تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وانتشار البعوض.أما سالم الجهني، عبدالله الشريف وسعد العنزي، فطالبوا إدارة المياه بالوفاء بالوعود التي تطلقها بين فينة وأخرى، مشيرين الى ان طفح المياه في حيهم سبب لهم تلوثا بيئيا.