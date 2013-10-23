كيف يمكن علاج أورام القضيب؟

ما هى مشاكل القضيب وهل يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية للرجل، وكيف يمكن علاجها يوضح ذلك الأمر دكتور بدر الطهطاوى، استشارى أمراض المسالك البولية، قائلا: هناك عدد من الأورام الحميدة التى تصيب القضيب وقد يصاب الرجل بأكياس دهنية تنمو على جلد القضيب، وهناك ما يسمى بالأورام الوعائية ولاشك، أن النظافة الشخصية تلعب دوراً كبيراً فى حماية القضيب، من العديد من المشاكل الجنسية، وهناك عدد من الأعراض التى تصيب القضيب وتظهر إصابته كظهور ورم، وغالبا ما يكون غير مؤلم، لذا عند الشعور بأى أعراض لابد من التوجه للطبيب مباشرة حتى يمكن تحليل ما يتم المعاناة منه للقضاء على الورم الخبيث مع الحفاظ على شكل القضيب التجميلى، ويمكن العلاج بالجراحة والاستئصال الموضعى.

ويمكن العلاج باستخدام العلاج الإشعاعى كبديل للعملية الجراحية، ويساعد العلاج الإشعاعى فى الحفاظ على القدرة الجنسية للقضيب، وهناك ما يسمى العلاج الكيميائى الذى يستخدم للمرضى الذين يعانون من انتشار الورم، ويمكن الوقاية من أمراض القضيب بالمحافظة على الصحة العامة وعدم الإفراط فى التدخين، مع ضرورة استشارة الطبيب عند حدوث ما يدعو للقلق فأورام القضيب مثلها مثل باقى الأورام، يمكن علاجها عند الكشف المبكر عنها.