جامعة المؤسس تبدأ معالجة أوضاع حاملي الدبلومات الصحية

استقبلت جامعة المؤسس ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ومعهد اللغة الإنجليزية أمس، الطلاب حاملي الدبلومات الصحية المشمولين بالأمر الملكي السامي، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

> ويأتي ذلك بناء على الأمر الملكي المتضمن معالجة أوضاع حاملي الدبلومات الصحية، حيث التقى عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور فهد بن محمد العبود، وعميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله بن عمر نصيف بالطلاب الذين بلغ عددهم ما يقارب 1200 طالب وتم تعريفهم ببرنامج اللغة الإنجليزية والذي يهدف إلى تأهيل خريجي الدبلومات الصحية، بحيث عند انتهاء البرنامج الخاص باللغة الانجليزية يكون المتدرب قد أصبح في المستوى المتوسط، إضافة إلى استعراض مراحل البرنامج الأربعة وهي: اختبار تحديد المستوى، ودراسة لغة إنجليزية لمدة ثلاثة أشهر، ثم دراسة المصطلحات الطبية، إضافة إلى مواد أخرى لمدة ثلاثة أشهر، وأخيرا الانتقال لبرنامج التدريب السريري.

> واستمع الطلاب إلى شرح مفصل عن الخطة الدراسية، والتي تشير إلى أن الطالب يدرس ثلاثة أشهر بمجموع 300 ساعة أكاديمية بواقع 25 ساعة أسبوعيا مقسمة على 20 ساعة منهجية و5 ساعات علمية تستثمر بتعليم اللغة باستخدام المصادر الإلكترونية المتنوعة، ويستمر كل مستوى لشهر ونصف الشهر، حيث توزع الكفايات التعليمية (SLOS) لكل مستوى على أهداف أسبوعية بحيث يعي الطالب جيدا ما ينبغي عليه تعلمه في نهاية كل وحدة دراسية.

> وفي نهاية اللقاء تم الرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب.