«المودة» تزود المقبلات على الزواج بأسرار الحياة الزوجية

أحمد الصائغ (جدة)

دعت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة الفتيات المقبلات على الزواج للمشاركة في دورة «البداية الرشيدة» والتي تنطلق مساء الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام بمقر الجمعية ضمن برنامج التأهيل الأسري للمقبلين والمقبلات على الزواج. حيث تتناول المدربة خديجة محسن باصرة خلال الدورة العديد من الموضوعات التي تعرف المشاركات على الحياة الجديدة وخفاياها وكيفية تحويل الحياة الأسرية لتكون عشا هانئا وسعيدا بإذن الله، كما تتطرق إلى رومانسيات الحياة الزوجية وفنون العلاقات الاجتماعية وفن احتواء المشكلات. وتؤهل الدورة المتدربات في جوانب التخطيط لزواج ناجح وأسرار الحياة الزوجية الهانئة وكذلك طرق اختيار شريك الحياة مع التطرق إلى فقه العلاقات الزوجية ومناقشة بعض الوصايا الطبية. جدير بالذكر أن جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة تسعى للمحافظة على كيان الأسرة والتقليل من نسب الطلاق بالتعاون مع المحاكم الشرعية والدوائر الأمنية من خلال التوجيه والتوعية في أمور الأسرة وبناء علاقاتها من خلال أنشطة وأقسام متعددة تقدم العديد من الدورات والمحاضرات والاستشارات الأسرية على هاتف (6716655)،وعلى موقع الجمعية «بوابة المودة»: (www.almawaddah.net)، واضعة نصب عينيها رسالة سامية وهي «تحقيق سعادة الأسرة واستقرارها بالتوعية والإصلاح».