مصلى متنقل بمتنزهات وحدائق رجال ألمع

عبدالله الغالبي (رجال ألمع)

دشن محافظ رجال ألمع سعيد بن علي بن مبارك أمس الأول (المصلى المتنقل) استعدادا لبدء نشاطاته في الأماكن السياحية والترفيهية.وأوضح مدير مكتب الدعوة وتوعية الجاليات برجال ألمع إبراهيم خلبان الألمعي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى للمساهمة في تقديم كل ما يساعد الزائر والسائح على راحته أثناء تجوله وتوفير احتياجاته ومن ذلك تهيئة المصلى في المنتزهات والأماكن الترفيهية والحدائق لأداء الصلوات المفروضة.وأشار إلى أن (المصلى المتنقل) مجهز بأحدث التقنيات الحديثة وبمواصفات مناسبة عالية الجودة ويحتوي على فرش فاخر، وخزان ماء ومواضئ للوضوء، ومكبرات للصوت متحركة، وشاشة ضوئية رقمية توعوية، وكشافات ضوئية، ومهيأ للتنقل في جميع الأماكن مع اختلاف التضاريس الجغرافية للمحافظة، مبينا أن المصلى يتسع لأكثر من 400 مصل.