نقل 23 ألفاً لفرسان خلال عطلة العيد

أحمد داود (فرسان)

نقلت العبارات جازان وفرسان وفارس الأول، أكثر من 23 ألف مسافر على متن سبعين رحلة خلال إجازة عيد الأضحى.وأوضح مساعد مدير الشركة الملاحية للأعمال البحرية يحيى المسرحي أن الإحصائية خلال هذه الفترة والتي شهد فيها عدد كثيف من الزوار والسياح لفرسان، بلغ فيها نقل 23200 مسافر، وعدد 3490 سيارة تم نقلها عن طريق العبارات، مشيرا إلى أن تشغيل العبارة الاحتياطية فارس الأول خلال اليومين الأخيرين من الإجازة حتى يضمن المسافرين الوصول إلى مقر سكنهم دون الانتظار بميناء جازان وفرسان، وتعتبر مساندة للعبارات الرئيسية جازان وفرسان.من جهة أخرى، أوضح المسرحي أنه تمت جدولة رحالات إضافية من نهاية الأسبوع الحالي في يوم الخميس والسبت نظرا لما تشهده فرسان من اعتدال في الأجواء، وحرصا على نقل أكبر عدد من المسافرين في فترة إجازة نهاية الأسبوع.