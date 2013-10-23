ميدو ديجيتال .. تحليل - أخطاء أسقطت مصر أمام غانا

هناك أخطاء سقط فيها بوب برادلي أمام غانا أدت إلى الخسارة الضخمة، ميدو يقدم في حلقته الجديدة من برنامج ميدو ديجيتال تحليله لها.

FilGoal.com يقدم الحلقة 14 في برنامجه "ميدو ديجيتال" مع النجم الملقب بالعالمي، مهاجم أياكس وروما وتوتنام والزمالك الأسبق.

ميدو يتحدث في هذه الحلقة عن الأخطاء التي منحت غانا أفضلية كبيرة في التأهل للبرازيل 2014 ويحلل من وجهة نظره، ما هي الأخطاء التي وقع فيها برادلي في تشكيل الفراعنة وخطة اللعب وتغييراته خلال المباراة.

ويطرح بعض التساؤلات في مقدمتها، لماذا لم يشارك عمرو زكي ولماذا عاد حسام غالي لمركز الليبرو ولماذا المحمدي ووليد سليمان ظهراء جنب وأنت تواجه فريق بحجم غانا؟