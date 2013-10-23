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مرسيدس – بنز تفتتح أحدث مركز خدمة لها بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

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مرسيدس – بنز تفتتح أحدث مركز خدمة لها بطريق مصر إسكندرية الصحراوى مرسيدس – بنز تفتتح أحدث مركز خدمة لها بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

قررت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" افتتاح أكبر مركز للصيانة والبيع وقطع الغيار لسيارات " مرسيدس- بنز"، فى وشمال أفريقيا والتابع لشركة الجيزة الوطنية للسيارات "GNA"- إحدى شركات مجموعة ناتكو، والمقام على أحدث النظم العالمية Auto House 500.

وستعلن الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" خلال المؤتمر الصحفى، عن خطتها التوسعية داخل السوق المصرية، وحجم الاستثمارات المتوقعه خلال المرحلة المقبلة.

وسوف يكون هذا بحضور كل من كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، ومايكل باباستيفانو، العضو المنتدب ومدير عام الشركة الوطنية للسيارات وبيتر-أليكساندر تراتين، رئيس شركة دايملر لوسط وشرق أوروبا، أفريقيا وآسيا وفيليب هاجنبيرجر، العضو المنتدب لشركة مرسيدس- بنز مصرو يسرى إسماعيل، مدير عام شركة الجيزة الوطنية للسيارات وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بصناعة السيارات فى مصر.

وذلك يوم الأسبوع المقبل بالكيلو 22 طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوى، بمرتفعات الأهرام.

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مصر 365

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