نقص الحديد يؤدى لخلل فى انتظام الدورة الشهرية

فقر الدم قد تعانى منه عدد من الفتيات، مما يسبب اضطراباً فى الدورة الشهرية، وهو يحدث نتيجة النزيف، ولا يكون سببا له لذا فإن علاج فقر الدم لابد، أن يصاحبه كثرة تناول الحديد حتى يمكن تعويض الجسم ما ينقص فيه، وهذا ما يوضحه دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: عادة ما يحدث خلل الدورة الشهرية بسبب كسل الهرمونات فى الغدة الدرقية، ولتحقيق التوازن وعدم اختلال الدورة الشهرية يمكن الإكثار من شرب حليب الصويا وشرب البردقوش، وكل ذلك يحسن التبويض ويؤدى لانتظام الدورة الشهرية واضطراب الدورة الشهرية من المشاكل الشائعة التى تعانى منها الفتيات، وقد يكون السبب الرئيسى فيها تكيس المبايض، وفيها يكون جدار الرحم سميكا فلا تخرج منه البويضات، مما يؤدى لخلل فى الدورة الشهرية مما يؤدى لعدم الاستجابة لهرمونات الغدة النخامية مما يؤدى لزيادة نسبة هرمون الحليب، مما يؤثر تأثيرا شديدا على التبويض، مما يحدث خللاً فى هرمون الأستروجين وهرمون البروجيسترون فتشعر الفتاة بدورة شهرية ضعيفة، وعلى الفتاة التأكد من عدم زيادة هرمون الذكورة، الذى يكون مؤشرا لاختلال الدورة الشهرية، لذا على الفتاة متابعة كافة التغيرات الجسدية التى تطرأ على جسدها فى مرحلة الدورة الشهرية، حتى يمكن التصدى لكافة المشاكل المحتمل الوقوع فيها.