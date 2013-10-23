غدا.. ورشة لفن "الكولاج" لطلاب المدارس بقصر ثقافة شبرا الخيمة بالقليوبية

أعلن عبد الجليل جاد الحق، مدير عام قصور ثقافة مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن بدء ورشة عمل لفن "الكولاج" لطلاب مدارس شبرا الخيمة، غدا الخميس بمقر قصر ثقافة شبرا الخيمة بمساكن الإسكان الصناعى بجوار كوبرى أحمد عرابى.

وأوضح جاد الحق، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن فن "الكولاج" يعتمد على إلصاق العديد من المواد معاً على لوحة العمل(ورقة، خشب، إلخ)، المواد هذه تشمل أى شىء يتواجد على سطح الكرة الأرضية ويراه الفنان مناسباً لصنع لوحته، لافتا إلى أن فن "الكولاج" عادة يسمى الميكسد ميديا (خلط الوسائط) أى أنك تصنع لوحة من مواد مخلوطة وليس من مادة واحدة فقط، هذه المواد من الممكن أن تكون: ورق مناديل، تجليد، ورق جرائد أو مجلات، بطاقات، معادن، أشياء بلاستيكية، قماش، أسلاك، صور فوتوغرافية.

وأضاف مدير قصر ثقافة شبرا، أنه ممكن استخدام مواد يجدها الطفل المبدع مثل: صدفات، ريش طيور، حصى، ويمكن استخدام مواد خردة مثل: ألعاب مهملة، أدوات مطبخ، ويمكن تطبيقه عملياً بتجميع هذه المواد فعليّاً وتكوين اللوحة.

وأشار إلى أن قصر الثقافة يقدم عدد من الأنشطة التى تهتم بمهارات الأطفال وطلاب المدارس، موضحا أن قصر ثقافة شبرا الخيمة حريص على دعوة ومشاركة طلاب وتلاميذ المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بداية من الكى جى، والابتدائى، والاعدادى، والثانوى، لممارسة الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة التى يقدمها قصر الثقافة.