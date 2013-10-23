اليوم.. محافظ الإسكندرية يتفقد نماذج باكيات الباعة الجائلين بعامود السوارى

يتفقد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، نماذج "باكيات" الباعة الجائلين بمنطقة عمود السوارى.

كان المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، قد وافق على حل مشكلة الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرق والشوارع والميادين بنطاق مدينة الإسكندرية من خلال حل مؤقت بعمل تخطيط حضارى لباكيات بمنطقة تمثال المنشية وباكيات بموقف الاتحاد الاشتراكى وموقف العقارية من الداخل، كما وافق على دراسة بناء مول تجارى بجراج، وذلك بموقف المتحدة بالمنشية.

كما تمت الموافقة المبدئية على إنشاء باكيات بجوار سنترال محطة مصر وموقف الميكروباص، بحيث يستغل جزء منه للباكيات وجزء آخر لعمل جراج، وكذلك عمل باكيات على طول سور المقابر فى كرموز (عامود السوارى) بشكل حضارى وبطريقة قانونية بعمق 1.5 أمتار.