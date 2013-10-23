أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. محافظ الإسكندرية يتفقد نماذج باكيات الباعة الجائلين بعامود السوارى

Google+ Print
اليوم.. محافظ الإسكندرية يتفقد نماذج باكيات الباعة الجائلين بعامود السوارى اليوم.. محافظ الإسكندرية يتفقد نماذج باكيات الباعة الجائلين بعامود السوارى

يتفقد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، نماذج "باكيات" الباعة الجائلين بمنطقة عمود السوارى.

كان المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، قد وافق على حل مشكلة الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرق والشوارع والميادين بنطاق مدينة الإسكندرية من خلال حل مؤقت بعمل تخطيط حضارى لباكيات بمنطقة تمثال المنشية وباكيات بموقف الاتحاد الاشتراكى وموقف العقارية من الداخل، كما وافق على دراسة بناء مول تجارى بجراج، وذلك بموقف المتحدة بالمنشية.

كما تمت الموافقة المبدئية على إنشاء باكيات بجوار سنترال محطة وموقف الميكروباص، بحيث يستغل جزء منه للباكيات وجزء آخر لعمل جراج، وكذلك عمل باكيات على طول سور المقابر فى كرموز (عامود السوارى) بشكل حضارى وبطريقة قانونية بعمق 1.5 أمتار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي»

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب

«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب