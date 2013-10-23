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وظائف نسائية بجامعة الملك سعود

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أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر وظائف نسائية بمسمى «باحث» برواتب شهرية مقطوعة لمدة سنة قابلة للتجديد بكلية الطب تخصص «تكنولوجيا حيوية»، وكلية الصيدلة «قسم العقاقير».وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة الدكتور سعد الحسين أن الجامعة تشترط في المتقدمة حصولها على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية، ودرجة الماجستير في العلوم الصيدلية.ودعا كل من ترغب في التقدم على الوظائف تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك من خلال الموقع الإلكتروني للعمادة dfpa.ksu.edu.sa، مشيرا إلى أن التسجيل في الموقع سيبدأ يوم الأحد 22/12/1434هـ، ولمدة خمسة أيام.

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