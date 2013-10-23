فالديز: ليس هناك ما يدعو للقلق قبل الكلاسيكو

برشلونة (إفي) - أكد فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة عدم وجود ما يدعو للقلق قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر السبت المقبل في اطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، رغم التعادل أمام أوساسونا في الجولة السابقة وأمام ميلان اليوم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فالديز، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، "الكلاسيكو قصة مختلفة. في بداية هذا الموسم نحقق نتائج جيدة، رغم تولي مدرب جديد قيادة الفريق"، في اشارة إلى خيراردو مارتينو، الذى خلف تيتو فلانوفا.

وحقق فريق برشلونة أفضل انطلاقة في تاريخه مع بطولة الدوري الإسباني، بعد أن فاز بثمانية مباريات متتالية، لكن أوساسونا حرمه من تسجيل أفضل انطلاقة لأي فريق في تاريخ المسابقة على الاطلاق، بعد تعادلهما سلبيا في الجولة التاسعة.

وأبرز الحارس القوة التي ظهر بها ميلان في الدقائق العشر الأولى من عمر اللقاء، مشيرا "في المستقبل هناك مباريات ينبغي فيها الفوز والتأهل" للدور التالي من المسابقة.

ورغم التعادل، احتفظ برشلونة بصدارة المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين فقط عن ميلان صاحب الوصافة.