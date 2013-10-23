إحباط محاولة للهجوم على مقر شرطة الرطبة غربى الرمادى ومقتل المهاجمين

أحبطت قوات الأمن محاولة من قبل الجماعات المسلحة للهجوم على مقر شرطة مدينة الرطبة غربى محافظة الأنبار، نحو110 كم غرب العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى محافظة الأنبار إن القوات الأمنية تمكنت من قتل أفراد المجموعة المهاجمة بالكامل بعد اشتباكات استمرت ساعتين.

وكانت جماعات مسلحة شنت مساء اليوم الثلاثاء هجوما على جميع منافذ مدينة الرطبة، حيث قامت هذه الجماعات بتفجير سيارة مفخخة فى المدخل الرئيس للمدينة أسفر عن مقتل وإصابة 10 من الشرطة الاتحادية.

يذكر أن الأنبار ومركزها مدينة الرمادى تشهد منذ فترة أعمال عنف بمدينة الفلوجة وراوة وعدة مدن أخرى، حيث يحاول المسلحون الاستيلاء على مراكز للشرطة ودوائر حكومية فى الفلوجة بعد تفجيرات انتحارية، لكن القوات الأمنية تمكنت من صد الهجوم واعتقال عدد من المسلحين.

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