أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إحباط محاولة للهجوم على مقر شرطة الرطبة غربى الرمادى ومقتل المهاجمين

Google+ Print
إحباط محاولة للهجوم على مقر شرطة الرطبة غربى الرمادى ومقتل المهاجمين إحباط محاولة للهجوم على مقر شرطة الرطبة غربى الرمادى ومقتل المهاجمين

أحبطت قوات الأمن محاولة من قبل الجماعات المسلحة للهجوم على مقر شرطة مدينة الرطبة غربى محافظة الأنبار، نحو110 كم غرب العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى محافظة الأنبار إن القوات الأمنية تمكنت من قتل أفراد المجموعة المهاجمة بالكامل بعد اشتباكات استمرت ساعتين.

وكانت جماعات مسلحة شنت مساء اليوم الثلاثاء هجوما على جميع منافذ مدينة الرطبة، حيث قامت هذه الجماعات بتفجير سيارة مفخخة فى المدخل الرئيس للمدينة أسفر عن مقتل وإصابة 10 من الشرطة الاتحادية.

يذكر أن الأنبار ومركزها مدينة الرمادى تشهد منذ فترة أعمال عنف بمدينة الفلوجة وراوة وعدة مدن أخرى، حيث يحاول المسلحون الاستيلاء على مراكز للشرطة ودوائر حكومية فى الفلوجة بعد تفجيرات انتحارية، لكن القوات الأمنية تمكنت من صد الهجوم واعتقال عدد من المسلحين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365