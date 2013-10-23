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سلماوي: هناك متغيرات على المواد الخاصة بالقوات المسلحة.. ولم يتم التوصل للشكل النهائي

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سلماوي: هناك متغيرات على المواد الخاصة بالقوات المسلحة.. ولم يتم التوصل للشكل النهائي سلماوي: هناك متغيرات على المواد الخاصة بالقوات المسلحة.. ولم يتم التوصل للشكل النهائي

كتب : محمد عاشور منذ 32 دقيقة

قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، إنه سيتم التصويت على مواد الدستور حتى 3 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الموافقة على المواد ستكون بنسبة 75% نسبة من أعضاء اللجنة.

وأضاف سلماوي، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، "بعض المواد تم إرجاؤها للاختلاف بين الأعضاء أو لارتباطها بمؤسسات أخرى غير لجنة الخمسين، مثل النقاش مع الهيئات القضائية"، لافتا إلى أن "لجنة الخمسين والرأي العام حريصان على القوات المسلحة، وهناك متغيرات جديدة على المواد الخاصة بالقوات المسلحة"، مؤكدا أن "طريقة اختيار وزير الدفاع قيد البحث في الدستور، ولم يتم التوصل للشكل النهائي"، وتابع "أضفنا في قسم رئيس الجمهورية: أن أحافظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه".

وأشار إلى أن الفنان محمد عبلة اقترح وضع خريطة في بداية الدستور، لتصبح وثيقة مماثلة لكافة مواد الدستور، مشيرا إلى أن الإعلام عليه دور تنموي اجتماعي، وبعض وسائل الإعلام تبرز خلاف بين عضوين أكثر من مضمون مادة بالدستور، وهناك بعض الأشخاص يتصيدون أخطاء لعمل لجنة الخمسين.

وأوضح سلماوي أن كتابة الدستور في 60 يوما قد تبدو قصيرة، لكن المجتمع في نقاش دائم حول مواده منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، يمارس مهامه على مدار اليوم، ويحظى بالاحترام من الجميع حتى، وتابع "لن يتم سلق الدستور مثلما حدث في دستور 2012".

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