دورية طبية: نقص فيتامين "د" يعرض الأطفال للإصابة بالأنيميا

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مركز جونز هوبكنز الطبى، فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن معلومات جديدة وهامة بشأن الأطفال المصابين بالأنيميا، أحد أكثر الأمراض شيوعاً بين صغار السن.

وأشار الباحثون أن انخفاض مستويات فيتامين "د" بالدم لدى الأطفال الصغار، يرفع بشكل ملحوظ خطر إصابتهم بالأنيميا، أحد الاضطرابات المرضية الشائعة، التى تعرض صحتهم للخطر، وتصيبهم بالضعف العام وقلة التركيز وتحد من قدرتهم على تعلم أشياء جديدة، لافتين أن تلك تعد الدراسة الأولى التى تربط بين هذين العاملين.

وتتميز أنيميا الحديد بنقص فى الهيموجلوبين، وهو أحد البروتينات الهامة فى الدم، ويوجد داخل كرات الدم الحمراء، وهو المسئول عن نقل الأكسجين إلى المخ، وجميع خلايا الجسم، وتشير الأبحاث أن نقص فيتامين "د" يحدث خللاً فى عملية تكوين كرات الدم الحمراء بنخاع العظام، وكما أنه لا يقوم بوظائفه المتمثلة فى تنظيم الالتهابات المناعية والحد منها، وهى أحد أهم العوامل، التى تؤدى للإصابة بالأنيميا.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "د": الأسماك الغنية بالزيوت، مثل السالمون والسردين والماكريل، وكذلك الألبان وصفار البيض، وكما أنه يتكون فى الجلد عند التعرض للشمس بفعل الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن الحصول عليه أيضاً من خلال المكملات الغذائية، التى تباع بالصيدليات، ولكن بعد إشراف الطبيب.

نشرت هذه النتائج مؤخراً بالمجلة العلمية الشهيرة طب الأطفال "Journal of Pediatrics"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى العاشر من شهر أكتوبر الجارى.