محافظ المنيا يطمئن على حالة المصابين فى حادث الطريق الزراعى بـ"البرجاية"

قام اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بزيارة المصابين فى حادث اصطدام سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعى أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، وذلك بمستشفتى "المنيا العام" و"المنيا الجامعى"، للاطمئنان على حالتهم.

واستمع المحافظ لشرح من مديرى المستشفيات عن حالة المصابين وسبل تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم، وكلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اللحظية لحالة المصابين، وتقديم تقارير فورية عن حالتهم.

وقرر المحافظ صرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين من صندوق الخدمات بالمحافظة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة المقررة فى تلك الحالات.

يذكر أن الحادث الذى وقع، قد أسفر عن مصرع 5 أشخاص وعدد من المصابين.

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