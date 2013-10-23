بوسي تساند طليقها نور الشريف في أزمته

تلقى الفنان نور الشريف اتصالا من طليقته الفنانة بوسي وذلك عقب التعدي عليه من قبل مؤيدي المعزول محمد مرسي وذلك للاطمئنان عليه حيث أن علاقة صداقة باتت تجمع النجمين بعد انفصالهما خاصة وان بينهم ابنتين هن سارة ومي.

وكان النجم الكبير قد تم تكريمه في فرنسا تحديدا بصالون "الخريف الفرنسي" وحصل على جائزة الأديبة هويدا عطا للحرية والإبداع على مشواره الفني وبمجرد محاولته لتصحيح الصورة السيئة التي تنقلها بعض القنوات الفضائية في مصر عن الأوضاع الراهنة وتوضيح أن ما يواجهه المصريون إرهابا قام بعض من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالتعدي عليه لكنه لم يصاب بمكروه.

ومن جانب سيدتي نت فقد حاولنا الاتصال بالنجم نور الشريف كثيرا للتعقيب على الواقعة إلا انه فضل الاختفاء ولم يرد على هاتفه نهائيا.

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