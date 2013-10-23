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خبير عسكرى: شحنة المدرعات الأوكرانية ليست قتالية

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خبير عسكرى: شحنة المدرعات الأوكرانية ليست قتالية خبير عسكرى: شحنة المدرعات الأوكرانية ليست قتالية

قال اللواء محمد عبد اللطيف طلبة، الخبير العسكرى والإستراتيجى، إن شحنة المدرعات الأوكرانية التى تم إرسالها لمصر، هى تسليح عادى، مشيرا إلى أن هذه المدرعات خاصة لنقل الأغذية والمواد البترولية وليست مدرعات قتالية.

وأوضح "طلبة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتمنى أن نعود مرة أخرى لشراء السلاح الروسى لأننا نفضله ويناسب الجندى المصرى، وشدد على ضرورة أن ننوع من مصادر الأسلحة ولا نعتمد على أمريكا اعتمادا كاملا، لافتا إلى أن هناك بعض الأسلحة التى نحتاج شراءها من روسيا وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وأسبانيا.

وأشار "طلبة" إلى أن شحنة المدرعات الأوكرانية التى تضم 50 مدرعة، تستخدم كناقلات للتخزين المؤقت ونقل المواد البترولية على جميع أنواع الطرقات وعلى الطرق الوعرة.

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