الشرطة الأمريكية: مطلق النار في مدرسة بنيفادا عمره 12 عاما

كتب : ا ف ب الأربعاء 23-10-2013 00:19

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم، أن مطلق النار المفترض الذي قتل مدرسا قبل أن يطلق النار على نفسه في مدرسة في نيفادا غرب الولايات المتحدة عمره 12 عاما، مشيرة إلى أن دوافعه لا تزال مجهولة.

والتلميذ الذي لم تكشف هويته، استخدم سلاحا شبه آلي يعود لوالديه، كما أوضح مساعد قائد شرطة سباركس في ضاحية رينو حيث وقع إطلاق النار صباح أمس قرب ملعب كرة السلة في مدرسة.

وأصيب تلميذان إصابات خطرة وقتل أستاذ كان يحاول السيطرة على مطلق النار ثم وجه الفتى السلاح على نفسه وأطلق النار.