بالصور..محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى ضحايا كنيسة الوراق

قدم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واجب العزاء لشعب الكنيسة لنيافة الأنبا مرقس أسقف مطرانيه شبرا الخيمة وتوابعها فى ضحايا الأقباط الأربعة الذين لقوا حتفهم، أمام كنيسة الوراق، جراء حادث إرهابى استهدف الأقباط أثناء خروجهم من الكنيسة، وذلك عصر اليوم الثلاثاء بمقر مطرانيه شبرا الخيمة، ورافق المحافظ اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والمهندس مصطفى أبو حجر رئيس حلى غرب شبرا الخيمة.

وكان فى استقبالهم نيافة الأنبا مرقس أسقف مطرانية شبرا الخيمة، وهانى عزيز أمين عام جمعية مصر السلام، والقمص ارميا عدلى وكيل المطرانية، والقمص أبانوب شحاتة مسئول اللجنة الهندسية بالمطرانية، ورمسيس ابادير رئيس اللجنة القانونية، ومراد غالى وكيل الأنبا مرقس.

وتبادل الجميع أطراف الحديث حول الأوضاع التى تمر بها مصر، وضرورة التماسك والتلاحم بين الجميع ونبذ العنف والخلافات الشخصية من أجل صالح الوطن والقدرة على مواجهة الإرهاب الغاشم، الذى يحاول زرع الفتنة بيم عنصرى الأمة لهدم المجتمع.

واستنكر المهندس محمد عبد الظاهر الحادث الإرهابى على كنيسة العذراء بالوراق، واصفًا إياه بالعمل الخسيس، مؤكدا أنه لن ينجح فى التفريق بين عنصرى الأمة مسلمين وأقباط، مشيرا إلى أن سماحة الإسلام والمسيحية ترفض كل أشكال العنف وتدعو للمودة والرحمة وتحرم قتل النفس.

ومن جانبه، قال الأنبا مرقس اسقف مطرانية شبرا الخيمة إن الحادث لن يؤثر فى وحدة المصريين، وسيظلون فى رباط ويد واحدة فى مواجهة أى عدوان غادر مهما كان الثمن، مطالبا المصريين بنبذ أى أفكار شريرة تنال من وحدة الجسد الواحد كى تعود مصر إلى ريادتها الكاملة.

وعلى هامش الزيارة اصطحب نيافة الأنبا مرقس المحافظ لتفقد أروقة المطرانية، حيث تفقد قاعة الاجتماعات بالمطرانية، وأصر على أخذ صورة تذكارية مع صورة البابا شنودة، ثم تفقد المكتبة وفندق المغتربين وقاعات المطرانية وأبدى إعجابه بالتصميمات الرائعة الموجودة بها.